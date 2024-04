Takahashi/Teodoro bate donos da casa e avança em Varazdin

Na manhã desta quinta-feira (4), os brasileiros Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro foram à mesa para a disputa do terceiro dia do WTT Feeder de Varazdin, na Croácia. A dupla brasileira venceu os croatas Lea Rakovac e Ronald Redjep por 3 a 2, e se classificou para as quartas de final do torneio. Mais tarde, Teodoro e Takahashi jogam pela categoria simples.

O jogo Na mesa, enfrentando a dupla da casa, Lea Rakovac e Ronald Redjep, triunfo por 3 sets a 2, com parciais de 9/11, 11/7, 2/11, 11/6, e 11/9. Assim, o resultado garante a dupla brasileira, número 55 do ranking mundial, entre as oito melhores equipes em Varazdin. Para o próximo confronto, Takahashi e Teodoro enfrentam a dupla número 7 do ranking mundial, Chun Ting Wong e Hoi Kem Doo, de Hong Kong. A partida deve ocorrer nos próximos dias, mas ainda não tem horário definido.