Romboli/Zormann avançam à semifinal do ATP de Houston

Histórico dos brasileiros e ranking atual

No torneio realizado nos Estados Unidos, Romboli está em busca de alcançar a sua segunda final de uma competição ATP da carreira. Em 2021, ele chegou na decisão do Aberto da Croácia, ao lado do espanhol David Vega Hernández. Eles venceram o bósnio Tomislav Brki? e o sérvio Nikola ?a?i? por 2 a 0 (6/3 e 7/5) e ficaram com o título. Já Zormann, nunca foi tão longe em um campeonato deste nível. No currículo, o tenista de 27 anos possui uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014, conquistada junto com o compatriota Orlando Luz.

Com a atual campanha em Houston, Fernando Romboli está ganhando 10 posições no ranking de duplas da ATP e, agora, ocupa a 88ª colocação. Do mesmo modo, Marcelo Zormann também se encontra subindo na classificação geral e indo ao 101º lugar. Os melhores tenistas brasileiros no ranking são Rafael Matos (42º) e Marcelo Melo (48º).