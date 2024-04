Rafael Matos cai nas quartas de final do ATP de Marrakech

Na tarde desta quinta-feira (4), Rafael Matos voltou às quadras para a disputa das quartas de final do ATP 250 de Marrakech, no Marrocos. Jogando ao lado do colombiano Nicolás Barrientos, o brasileiro foi derrotado pelo francês Albano Olivetti e o indiano Yuki Bhambri por 2 sets a 1. Rafa estava em busca de seu segundo título do torneio, conquistado em 2022 ao lado do espanhol David Vega Hernández.

Cabeças de chave número três, Rafa e Barrientos lutaram até o fim pela classificação mas perderam no tie break por 2 a 1. O duelo teve parciais de 7/6, 6/7 e 10/7.

O jogo

No primeiro set, nenhuma das equipes conseguiu quebrar o saque adversário. Assim, a definição foi para o tie break. Mesmo assim, a disputa permaneceu equilibrada, com as duplas alternando lideranças. Por fim, Olivetti/Bhambri venceu por 7 a 5. O segundo set não foi diferente, e a partida permaneceu equilibrada até o tie break. Desta vez, coube a Matos/Barrientos fechar a disputa, com uma vitória dominante por 7 a 1.