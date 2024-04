Quartas de final definidas no torneio Aberto de Saquarema

Estão marcados para esta sexta-feira (5) os confrontos das quartas e semifinais do torneio Aberto em Saquarema. As partidas começam a partir das 9h. Além disso, o dia também marca a estreia do Top-16 da etapa, competição que reúne as principais duplas do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Confira os jogos Quartas feminina Ângela/Naiana x Manu/Dany

Anne Kolbow/Jane Cruz x Manu/Quemile

Lucilla/Mayara x Carolina/Marcela

Fabrine/Flávia x Magda/Dayane Quartas masculina Cadu/Anderson Melo x Marlon/Jonathan

Jefferson/Álvaro x Lyan/Tony

Jhonatan/Bonilha x Rafa Carvalho/Samuel

Lucas/João Moreira x Romildo/Bernardo