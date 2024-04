Presidente do COB detalha ações a quase 100 dias da Olimpíada

O COB firmou contrato com a prefeitura de Saint-Ouen há três anos, numa iniciativa de cooperação mútua. O valor para a utilização da base ficou em 400 mil euros (aproximadamente R$ 2,1 milhões na cotação atual), mas cada parte pagará metade do valor. Ou seja, o Comitê Olímpico do Brasil desembolsou 200 mil euros para ter a estrutura de apoio aos atletas nos arredores da cidade-sede dos Jogos Olímpicos.

Integração com o torcedor

Durante os Jogos, o COB também terá espaços de integração com a torcida, tanto em Paris quanto em São Paulo. "A proposta é trazer a 'brasilidade' para dentro de Paris. Teremos um encontro do público em geral, as portas estarão abertas para os brasileiros em dias específicos, com um estúdio do Canal Olímpico do Brasil. Ali é uma parte de celebração. Quando termina a atividade do atleta, ele poderá celebrar ali", falou Paulo Wanderley.

"Também teremos um espaço específico no Brasil, no Parque Villa Lobos. É uma novidade fazermos essa ação no país. Lá dentro, o público geral vai poder acompanhar os jogos, haverá telões e vivência esportiva também. Vai ser uma tentativa de agregar e unir o brasileiro a favor do Brasil nos Jogos Olímpicos", completou.

Expectativas de desempenho

O COB espera que a delegação brasileira em Paris-2024 seja de aproximadamente 280 atletas. O número é inferior ao visto em Tóquio-2020, quando 302 esportistas representaram o país, mas superior a qualquer outra edição olímpica além da Rio-2016. Mesmo com as ausências de algumas modalidades coletivas, como o futebol masculino, o presidente do COB acredita que os resultados gerais não serão prejudicados.