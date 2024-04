Marina Alves leva bronze na pistola, mas fica sem vaga olímpica

A partir da quarta série, iniciou-se a segunda fase da final, com disputas eliminatórias ao fim dos cinco disparos. Foi a partir daí que Marina cresceu. Ela acertou quatro dos cinco tiros e assumiu a primeira colocação, empatada com quatro atletas. Ana, por outro lado, teve apenas um acerto e foi eliminada em oitavo lugar, com sete pontos no total.

Marina Alves seguiu bem na quinta série e teve mais três acertos. Assim, acumulou 13 pontos e passou a dividir a liderança apenas com Laina Perez. Na sexta sequência, a brasileira acertou apenas dois tiros e viu a cubana marcar quatro pontos, abrindo vantagem na primeira colocação. Marina chegou a ficar empatada com a estadunidense Ana Korkhin na quinta colocação, com 17 pontos, e precisou do desempate para não ser eliminada.

A brasileira cresceu na oitava série e anotou quatro acertos, enquanto a cubana teve apenas um. Assim, elas empataram em 21 pontos e se garantiram no top-3, ao lado da equatoriana Andrea Pérez, que já tinha vaga olímpica. A disputa pela vaga ficou entre Brasil e Cuba. As duas acertaram três dos quatro primeiros disparos e foram empatadas em 24 a 24 para a última tentativa. Marina errou e viu Laina Perez acertar, ficando com a vaga olímpica e com a medalha de prata. Andrea Pérez foi ouro.

Outra oportunidade

Além de Marina Alves e Ana Luiza, que disputaram a final, Cibele Breide também competiu no Campeonato das Américas de Rifle e Pistola, mas não passou da qualificatória. Apesar de não terem conquistado a vaga olímpica agora, elas terão chance de obtê-la no Pré-Olímpico Mundial de tiro esportivo, que acontecerá no Rio de Janeiro, a partir de 11 de abril. Na competição, as duas primeiras colocadas garantirão a classificação.