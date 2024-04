Luisa Baptista recebe alta da UTI após mais de 100 dias internada

Na última segunda-feira (1º), Luisa Baptista recebeu alta da UTI do hospital São Luiz, em São Paulo. A triatleta campeã pan-americana já foi transferida para o Centro de Reabilitação Lucy Montoro, também na capital paulista.

Luisa passou mais de 100 dias na UTI após o grave acidente sofrido no fim do ano passado. Desse período, foram cerca de dois meses em coma, além das inúmeras cirurgias a que foi submetida. Em foto divulgada pela Confederação Brasileira de Triatlo, ela aparece junto com a equipe médica que lhe atendeu. Veja aqui.

Recentemente, a triatleta apresentou uma grande evolução no quadro de saúde, voltando a respirar sem ajuda de aparelhos e a se comunicar verbalmente. Agora, ela vai passar por um processo reabilitação com ganho de massa muscular para que, futuramente, seja colocada uma prótese no quadril.