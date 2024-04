Judô anuncia pré-convocados para as Olimpíadas de Paris

A Confederação Brasileira de Judô anunciou, nesta quinta-feira (4), a primeira lista de judocas pré-convocados para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Assim, a lista foi divulgada em evento realizado no Centro de Treinamento do Time Brasil, apresentando os nomes dos 10 convocados. Dentre eles, os medalhistas olímpicos Rafael Silva, Daniel Cargnin, Rafaela Silva e Mayra Aguiar.

Este anúncio da convocação aconteceu com três meses de antecedência e faz parte de uma estratégia adotada pela CBJ para aliviar a pressão em cima dos judocas brasileiros. Dessa forma, os atletas do Time Brasil poderão focar exclusivamente na preparação para as Olimpíadas de Paris.

Por fim, os atletas convocados deveriam atender aos critérios adotados pela confederação. São eles: estar na zona de classificação, com chances reais de manutenção da mesma ao término dos eventos classificatórios; ou já ter estado na zona de classificação com chances reais de alcançá-la ao término dos eventos classificatórios. Ademais, não pode haver disputa direta pela vaga.