Joinville x Farma Conde - Quartas da Superliga Masculina: onde assistir

Em confronto válido pelo segundo jogo das quartas de final da Superliga Masculina, Joinville Vôlei e Farma Conde se enfrentam na série de mata-mata. A partida acontece nesta sexta-feira (5), às 21h, no Centreventos Cau Hansen, em Santa Catarina. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo do SporTV 2 (canal por assinatura).

Dono da segunda melhor campanha da fase de grupo da Superliga, o Farma Conde estreou nos playoffs com uma derrota em casa. A partida de ida aconteceu na última segunda-feira (1º), na Farma Conde Arena, e teve a vitória do time catarinense em 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 25/20 e 17/25 e 25/22.

O Joinville, que acabou na sétima posição da primeira fase, aproveitou o desencaixe dos adversários e abriu 2 a 0 no placar. Além disso, a equipe catarinense contou com um ótimo volume defensivo para ganhar o quarto set e fechar a partida. O destaque principal foi para o central Michel Saraiva, maior bloqueador da Superliga, que foi eleito o melhor do jogo.