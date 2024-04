João Lucas Reis vai às quartas do Challenger de Florianópolis

João Lucas Reis é o segundo brasileiro nas quartas do Challenger de Florianópolis, em Santa Catarina. Nesta quinta-feira (4), o pernambucano número 319 da ATP entrou em quadra para enfrentar o paulista Daniel Dutra Silva pela segunda rodada do torneio simples. João Lucas garantiu a vaga com uma virada com parciais de 1/6, 6/3 e 6/4. Ele deveria retornar na sessão da noite para jogar as quartas das duplas ao lado de Orlando Luz. Porém, como os dois avançaram no simples, a parceria acabou se retirando do confronto.

Entrando na chave principal como Lucky Loser, Daniel Dutra começou bem a partida e não deu muitas chances para João Lucas na primeira parcial. Ele abriu 1 a 0 após vencer cinco games consecutivos. As coisas ficaram mais equilibradas na segunda parcial e o pernambucano arrancou o empate com uma quebra para fazer 6/3. Embalado, a virada veio depois de iniciar o terceiro set com 3/0 e administrar a vitória.

Nas quartas de final de Floripa, João Lucas Reis vai encarar o boliviano Juan Carlos Angelo. Com apenas 19 anos de idade e na posição 534 da ATP, Angelo entrou no torneio principal como Lucky Loser. Na segunda rodada, bateu o argentino Genaro Alberto Olivieri, cabeça de chave 5, com parciais de 1/6, 6/4 e 7/6[5].