Henrique e Isabel sobem seis posições no Princesa Sofía

Martine Grael/Kahena Kunze e Bruno Lobo despencam

Se Henrique Haddad e Isabel Swan tiveram um bom início na flotilha de ouro, o mesmo não se pode dizer de Bruno Lobo (Fórmula Kite) e Martine Grael/Kahena Kunze (49er FX). As bicampeãs olímpicas ficaram em 18º lugar em três das quatro regatas disputadas no dia e em 20º na outra. Assim, acumularam 113 pontos e caíram para a 21ª colocação geral. As líderes são as norueguesas Helene Naess/Marie Ronningen, com 37 pontos.

Bruno Lobo, que assim como Martine e Kahena já está assegurado em Paris-2024, deixou o top-10 da classificação geral pela primeira vez na competição. Ele iniciou o dia na sexta colocação, mas teve um 12º, um 17º, um 21º e uma penalização (26º) nas quatro regatas do dia. Bruno chegou a 83 pontos e está em 12º lugar. Por outro lado, seu compatriota Lucas Fonseca se manteve constante no dia, marcando 9º, 11º, 14º e 16º e chegou aos 113 pontos, indo para o 15º lugar geral.

Pela Nacra17, quem também busca índice de classificação olímpica é João Siemsen/Marina Arndt, que agora aparecem em 22º lugar depois de dez regatas disputadas, com 194 pontos perdidos acumulados. Eles chegaram a ficar na sétima colocação em uma das três regatas do dia, mas foram 22º e 42º nas demais. A dupla precisa ficar no top-16 da competição para atingirem os requisitos exigidos pela CBVela para disputar os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Demais brasileiros

Entre os demais brasileiros no Troféu Princesa Sofía de vela, Bruno Fontes perdeu uma posição na ILCA 7 e agora é o 40º, com 157 pontos perdidos. Ele disputa a flotilha de ouro da classe e teve um 35º, um 24º, um 31º e um 56º nas regatas do dia. Entre as mulheres, na ILCA 6, Gabriella Kidd caiu para o 44º lugar, com 194 pontos perdidos, após oito corridas disputadas. Maria do Socorro Reis é a 20ª na Fórmula Kite, com 213 pontos perdidos após 15 regatas.