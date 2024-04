Fluminense goleia o CRB nas quartas da Copa do Brasil Sub-17

Mais tarde, o Cruzeiro foi mais um que se saiu vitorioso longe dos seus domínios. No Estádio Castelão, em São Luís-MA, o clube mineiro superou o Maranhão Atlético Clube pelo placar magro de 1 a 0. O gol saiu aos seis minutos do segundo tempo, quando o meia Cauan Baptistella bateu o escanteio na área e o zagueiro Lucas Leonardi cabeceou bem para marcar. A volta também será na quarta-feira (10), às 15h30, no Estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima-MG.

Em Belém-PA, o Paysandu, equipe da casa, fez o seu papel e saiu na frente nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. O Papão derrotou o Sport Recife por 2 a 1, em jogo realizado no Estádio Banpará Curuzu. Jefferson, que iniciou no banco de reservas, anotou os dois tentos a favor dos paraenses. Já do lado pernambucano, Adrianinho descontou. Por fim, a decisão da vaga na semifinal ocorrerá na quarta-feira, às 15h, no Estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito-PE.