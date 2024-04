Érika Souza faz novo duplo-duplo e Sesi vence mais uma na LBF

Esta foi a sexta vitória do Sesi Araraquara em oito partidas disputadas na temporada regular. Atualmente, a equipe ocupa a segunda posição na tabela. A liderança pertence ao Sampaio Basquete, que venceu todas os sete jogos disputados até aqui e segue invicto no campeonato. Campinas perde em casa O Unimed Campinas somou seu quarto resultado negativo nesta temporada da LBF. Diante do Pontx São José, as campineiras viram as visitantes construírem uma boa vantagem nos três primeiros quartos e administrarem a vitória por 68 a 62. Para as joseenses, foi o quarto triunfo da equipe em oito partidas e se reabilitou após revés na última rodada.