Com dois de Jardiel, Grêmio bate Botafogo no Brasileirão sub-20

Assim como na Copa São Paulo de futebol júnior, Jardiel segue sendo o destaque do Grêmio no Brasileirão Sub-20. Nesta quinta-feira (4), a gurizada do Imortal encarou o Botafogo na primeira rodada do campeonato. Com dois gols de centroavante no tapetinho do Nilton Santos, os gaúchos venceram por 2 a 1 e somaram seus primeiros 3 pontos na competição.

Um gol em cada tempo

Jardiel marcou um gol em cada tempo. O primeiro saiu aos 20 minutos da etapa inicial. Em uma saída errada do Botafogo, o Caio Araújo roubou a bola e passou para o centroavante dentro da área girar e bater sem chances para o goleiro do Fogão. Antes disso, ele já havia finalizado bem perto da trave carioca.

Ele seguiu sendo bastante acionado na primeira etapa, mas não conseguiu ampliar o marcador novamente antes do intervalo. No entanto, não precisou de muito tempo para fazer o segundo na volta dos vestiários. Recebendo longo lançamento de Viery, Jardiel invadiu a área e tirou do goleiro carioca para abrir 2 a 0.