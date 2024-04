Caroline Tomaz é suspensa provisoriamente por doping

Bomba no atletismo brasileiro! Caroline de Melo Tomaz testou positivo e está suspensa provisoriamente por doping pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). A informação foi divulgada pelo blog Olhar Olímpico, do UOL. Especialista na prova de 100m com barreiras, ela é a atual campeã brasileira e sul-americana, ambos os títulos conquistados no ano passado.

Segundo a publicação da coluna focada em esportes olímpicos, a atleta de 29 anos positivou para o uso de oxandrolona, um tipo de esteroide anabolizante. O teste foi realizado um pouco antes da viagem da delegação brasileira para o Mundial Indoor, que ocorreu na cidade de Glasgow (Escócia), no início do mês de março.