Com o placar de 2 a 1, o Brasil perdeu para a Argentina na segunda rodada da Copa Tango de futebol de cegos. O clássico entre a equipe sub-23 brasileira e o time principal argentino aconteceu na tarde desta quinta-feira (4), em Buenos Aires, sede do torneio. Com o resultado, a Amarelinha precisa vencer a última partida da primeira fase para se garantir na final.

Com média de idade de 19,7 anos, os jovens brasileiros encararam alguns dos experientes campeões do Mundial de futebol de cegos, como o fixo Coki Padilla, que vai defender a Agafuc-RS no Regional Sul-Sudeste, a partir da semana que vem. Além dele, também vale destaque, o atacante Maxi Espinillo, autor dos dois gols argentinos no confronto.

O Brasil descontou com Raynã, já no segundo tempo. Além dele, iniciaram a partida o goleiro Gean Patrick e os jogadores de linha Carlinhos, Lucas Caetano e Paulinho. Ainda compõem o grupo Ryan (goleiro), Álvaro, Anael, Gabriel e Marco Antônio. O treinador é Júlio César Macena, o Cesinha.