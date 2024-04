Bia Haddad perde para russa e cai nas oitavas em Charleston

Em confronto válido pela chave de simples do WTA 500 de Charleston, nos Estados Unidos, a brasileira Bia Haddad Maia perdeu para a russa Veronika Kudermetova e se despediu do torneio na fase de oitavas de final. Agora, a paulistana segue para sua cidade natal para a disputa da BJK Cup, contra a Alemanha.

No torneio de saibro, Bia foi superada pela tenista europeia por 2 a 0 (7/5 e 6/1). A partida ficou marcada pelo alto número de quebra de saques dos dois lados. Anteriormente, no jogo de estreia, a brasileira havia vencido a estadunidense Caroline Dolehide pelo placar de 2 a 0 (6/2 e 7/5). Com a classificação, Kudermetova, atual 19ª melhor tenista do mundo, irá enfrentar a vencedora do duelo entre a grega Maria Sakkari e a australiana Astra Sharma.

O confronto

No primeiro set, ambas as tenistas iniciaram sacando bem e confirmaram seus dois primeiros serviços. Logo depois, Bia Haddad acertou ótimas devoluções e anotou um break sobre a adversária. Porém, Kudermetova devolveu a quebra e, em seguida, deixou tudo igual em 4 a 4. Após breaks dos dois lados, a russa fechou vencendo por 7/5.