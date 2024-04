Bax Catanduva bate o Ponta Grossa e vence segunda na LBF

O Bax Catanduva voltou a vencer na Liga de Basquete Feminino (LBF). Nesta quinta-feira (4), o clube paulista respirou no campeonato ao derrotar o Ponta Grossa Basquete pelo placar de 75 a 67 e conquistar sua segunda vitória na temporada. O duelo ocorreu no Ginásio Anuar Pachá, no interior de São Paulo.

A equipe do treinador Cesamar Fernandes contou com a ótima atuação de uma dupla para alcançar o triunfo em casa. A ala venezuelana Ivaney Marquez finalizou com 22 pontos e 11 rebotes e foi eleita a melhor Jogadora em quadra. Outra destaque foi a pivô Bianca Araújo, autora de 22 pontos, 10 rebotes e cinco assistências. Do lado do Ponta Grossa, os melhores desempenhos ficaram para a colombiana Manuela Ríos (19 pontos e 11 assistências) e para a pivô Karina Jacob (15 pontos e 15 rebotes).

Dessa forma, com o segundo resultado positivo no torneio, o Bax Catanduva chegou aos 11 pontos e ultrapassou momentaneamente o Sodiê Mesquita, que entra em quadra no próximo sábado (6), às 16h, contra o São José. Já o time paranaense, segue sem vencer na LBF e é o lanterna da classificação geral.