Araguari x Sesi- Quartas da Superliga Masculina: onde assistir

Em confronto válido pelo segundo jogo das quartas de final da Superliga Masculina, Araguari Vôlei e Sesi Vôlei Bauru se enfrentam na série de mata-mata. A partida acontece nesta sexta-feira (5), às 18h30, Arena Sicoob Aracoop, em Minas Gerais. Além disso, o você poderá assistir o duelo ao vivo no SporTV 2 e no Canal Vôlei Brasil.

Terceiro lugar na primeira fase, o Sesi-Bauru estreou com derrota em casa nos playoffs da Superliga. A partida de ida aconteceu, na última segunda-feira (1), na Arena Paulo Skaf, e teve a vitória do time mineiro no tie break em 3 sets a 2, com parciais de 25/16, 35/33, 21/25, 17/25 e 15/11.

Apesar da derrota, o destaque da partida foi Darlan Souza. O oposto do Sesi-Bauru bateu o recorde de mais pontos em uma partida na história da Superliga, com 41 pontos. Anteriormente, a marca (40) pertencia ao oposto Franco, em um jogo do Guarulhos contra Campinas, em janeiro de 2023.