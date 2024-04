Ansaloni anota duplo-duplo e São Paulo vence o Cerrado no NBB

Na última partida em casa na temporada regular do NBB, o São Paulo derrotou o Cerrado Basquete pelo placar de 79 a 70 no Ginásio do Morumbi. Com o resultado, o Tricolor alcançou sua 18ª vitória em 34 partidas disputadas no torneio nacional. Além disso, Pinheiros e Unifacisa também fazem o dever de casa e vencem seus respectivos jogos.

O principal pontuador do São Paulo no confronto foi o pivô Ralfi Ansaloni, autor de 20 pontos, além de 13 rebotes e três assistências. Outros destaques foram os estadunidenses Corderro Bennett e Malcolm Miller, que terminaram com 15 pontos cada um. Do lado do Cerrado, o armador Davi liderou a equipe com 13 pontos, três rebotes, duas assistências e quatro bolas recuperadas.

O Tricolor ocupa o 10º lugar e encerrará sua participação na temporada regular enfrentando Mogi e São José, ambos fora de casa. Já o time candango, ainda precisa garantir sua classificação ao mata-mata e terá três partidas como mandante para fechar a primeira fase, diante de Sesi Franca, Unifacisa e Fortaleza Basquete Cearense. Atualmente, o Cerrado se encontra na 16ª posição e seria o último clube classificado aos playoffs.