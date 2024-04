Zé Roberto, Adriana Samuel e Ana Paula na rota do Hall da Fama

Ana Paula Henkel, por sua vez, iniciou sua carreira no vôlei de quadra, onde esteve presente na conquista do bronze em Atlanta. A ex-atleta também foi vencedora de três Grand Prixs, entre 1994 e 1998. Logo depois, na praia, ela se sagrou campeã de duas edições do Circuito Mundial: em 2003, junto com Sandra Pires, e em 2008, ao lado de Shelda Bedê.

Outros brasileiros no Hall da Fama

No total, o Brasil possui 22 representantes no Hall da Fama internacional. Na categoria de jogador masculino, Bernard, Emanuel Rego, Giba, Giovane Gávio, José Loiola, Maurício Lima, Nalbert, Renan Dal Zotto, Ricardo Santos, Serginho e Zé Marco são os ex-atletas brasileiros presentes. Entre as mulheres, Adriana Behar, Ana Moser, Fernanda Venturini, Fofão, Jackie Silva, Larissa França, Sandra Pires e Shelda Bedê compõem a lista.

Entre os técnicos, estão o falecido Bebeto de Freitas e Bernardinho, atual treinador do time principal masculino do Brasil. Por fim, Carlos Arthur Nuzman, ex-jogador e ex-presidente do COB, é o representante do país na categoria de líderes/diretores.