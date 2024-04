Via ranking, tênis de mesa garante mais 4 nos Jogos Paralímpicos

Jornada dupla para Bruna Alexandre

Com a confirmação da vaga paralímpica, Bruna Alexandre deve fazer história em Paris-2024. Isto porque a medalhista de prata em Tóquio-2020 deve se tornar a primeira atleta da história do Brasil a disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ainda em 2023, Bruna esteve na equipe feminina que sagrou-se vice-campeã do Pan-Americano e faturou a vaga para as Olimpíadas.