Takahashi e Teodoro batem cazaques e furam quali em Varazdin

No segundo dia de disputa do WTT Feeder de Varazdin, na Croácia, os brasileiros Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro derrotaram dupla cazaque e avançaram à chave principal da competição. Na próxima etapa, eles irão encarar os croatas Lea Rakovac e Ronald Redjep, em busca de uma vaga nas quartas de final da chave de duplas mistas.

No último confronto pela fase qualificatória, Giulia e Guilherme venceram Aidos Kenzhigulov e Sarvinoz Mirkadirova, do Cazaquistão, pelo placar de 3 a 0 (11/8, 11/6 e 11/6). Anteriormente, eles haviam estreado com vitória sobre Temuulen Myandal e Undram Munkhbat, da Mongólia, triunfando por também 3 a 0 (11/5, 11/8 e 12/10). Agora, a partida contra Lea Rakovac e Ronald Redjep, os donos da casa, ocorrerá nos próximos dias, ainda sem horário definido.

''Estamos muito felizes pela classificação à fase principal. Sabemos do nosso potencial e que já tivemos grandes resultados juntos, no Campeonato Sul-Americano, que chegamos na final, também no WTT Contender do Rio de Janeiro, onde chegamos nas semifinais. E isso dá ainda mais confiança para a nossa dupla'', disse Teodoro.