Sete árbitros brasileiros são confirmados em Paris-2024

Além da seleção feminina de futebol, o Brasil terá mais representantes na modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ao todo, sete árbitros do país atuarão nos torneios de ambos os gêneros. As partidas iniciarão no dia 24 de julho, dois dias antes da Cerimônia de Abertura do evento multiesportivo.

No cargo de árbitro principal, os brasileiros Edina Alves e Ramon Abatti comandarão alguns confrontos em Paris. Nos Jogos de Tóquio-2020, a juíza esteve presente em dois jogos na disputa feminina: na vitória da Suécia sobre a Austrália por 4 a 2 e no empate entre Canadá e Japão em 1 a 1. Além disso, Edina também atuou nas últimas duas edições da Copa do Mundo Feminina. Já Ramon, trabalha regularmente no Brasileirão e apitou no Mundial Sub-20 de 2023. Na posição de assistente, Fabrini Beviláqua, Guilherme Camilo, Neuza Inês Back e Rafael Alves serão os representantes do Brasil nos Jogos de Paris-2024. Destaque para a presença de Neuza, que entrará em ação na sua terceira edição de Olimpíadas. No futebol masculino, ela foi uma das seis árbitras mulheres que participou pela primeira vez de uma Copa do Mundo, em 2022. Por fim, Daiane Muniz auxiliará na arbitragem de vídeo do torneio.