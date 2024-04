Seleção Feminina convoca Julia Bianchi para SheBelieves Cup

A Shebelieves Cup

Mirando Paris-2024, Arthur Elias vai usar os próximos confrontos do Brasil como testes para os Jogos Olímpicos. Apesar disso, a equipe encara a SheBelieves Cup sonhando com o título inédito da competição internacional. O torneio norte-americano conta com outras três equipes: Estados Unidos, Canadá e Japão. Saiba mais sobre as seleções participantes.

Estados Unidos

As anfitriãs são as maiores vencedoras do torneio, com seis conquistas. Realizada desde 2016, a SheBelieves Cup não teve as norte-americanas como campeãs em duas oportunidades, quando a França foi campeã em 2017 e quando a Inglaterra ficou com o título em 2019.