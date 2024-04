São Paulo e Athletico empatam na estreia do Brasileirão Sub-20

São Paulo e Athletico Paranaense somaram apenas um ponto na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 de futebol masculino, o Brasileirão Sub-20. Na noite desta quarta-feira (3), as equipes fizeram uma partida disputada em Cotia, interior paulista, e terminaram com 2 a 2 no placar.

Apesar do empate, o resultado teve um gosto amargo para o Athletico. Mesmo jogando fora de casa, o Furacão esteve à frente do placar em duas oportunidades, mas acabou perdendo a vantagem duas vezes. Aos 10 minutos, Wallace abriu o placar e, 5 minutos depois, os anfitriões empataram com William Gomes.

Na reta final da primeira etapa, o Furacão voltou a liderança do marcador com Fabio Lucas aos 35 minutos. Na volta do intervalo, o São Paulo precisou de 20 minutos para igualar o placar novamente, com Miranda, e dar números finais a partida.