Romboli e Zormann estreiam com vitória em Houston

Fernando Romboli e Marcelo Zormann estrearam bem no ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos. A dupla brasileira entrou em quadra nesta quarta-feira (3) para enfrentar a parceria do italiano Luciano Darderi e do argentino Tomas Etcheverry na primeira rodada. A vitória veio em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/5. Em Charleston, Ingrid se despediu na estreia.

A partida começou recheada de quebras. Os brasileiros abriram 2/0, mas os adversários descontaram com break logo em seguida. Contudo, Zormann e Romboli converteram mais um break point no game seguinte e abriram 3/1. Depois disso, só administraram o saque para fazer 1 a 0. O segundo set foi mais equilibrado e a definição veio com outra quebra brasileira no penúltimo game para garantir a vitória.

Na quartas de final do ATP 250 de Houston, Fernando Romboli e Marcelo Zormann vão encarar os australianos Rinky Hijikata e Andrew Harris. Na estreia da competição, eles derrotaram os locais Jackson Withrow e Nathaniel Lammons, segunda dupla melhor ranqueada no torneio.