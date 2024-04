Palmeiras e Cruzeiro vencem na estreia do Brasileiro Sub-20

Já o Cruzeiro conseguiu uma ótima virada contra o Fluminense por 3 a 1. O time mineiro recebeu o Fluminense no Estádio Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, e saiu atrás no placar. Porém, após uma confusão no segundo tempo, três atletas foram expulsos, dois do Flu e um do Cruzeiro. Assim, o time da casa aproveitou a vantagem numérica e virou o placar.

Por sua vez, o Red Bull Bragantino recebeu o Atlético Mineiro no CFA, em Jarinu, São Paulo. André Ricardo e Alexandre abriram o placar para o time paulista, porém, o Galo buscou o empate com gols de Thomaz Kenedi e Caio Maia.

Teve partida do Brasileiro Sub-20 em Estádio sede da Copa do Mundo de 2014! Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o Atlético Goianiense, mas saiu derrotado por 1 a 0. O gol da vitória do Dragão foi anotado por Daniel. Por fim, Cuiabá e América Mineiro empataram em 1 a 1 no CT Manoel Dresch, em Mato Grosso.