Laura Pigossi é eliminada no WTA 250 de Bogotá

Infelizmente, a pausa teve efeito negativo na performance de Pigossi, e a brasileira não conseguiu manter o nível apresentado nos primeiros sets. Assim, Irina Bara aproveitou a chance e venceu o set decisivo por 6/4.

Vale destacar que a tenista brasileira veio para o confronto com um problema no joelho ocorrido na semana passada, em San Luis Potosí, que a fez desistir do torneio. Assim, ela precisou de uma preparação especial para enfrentar as dores e se manter viva na disputa pelo WTA 250 de Bogotá.