João Fonseca faz jogo duro, mas perde na estreia do ATP de Estoril

Logo depois, o duelo voltou a ficar bastante equilibrado e ambos os atletas iniciaram o segundo set com vitórias nos dois primeiros saques. Na sequência, Choinski alcançou uma quebra no sexto game e abriu 5 a 2 no placar da parcial. Em recuperação fantástica, João emplacou três triunfos consecutivos e deixou tudo igual em 5 a 5. O duelo se encaminhou para o tie-break, onde o jovem brasileiro brilhou e se saiu vitorioso por 7/5. Na parcial decisiva, João Fonseca iniciou bem e confirmou seus três primeiros serviços, assim como Jan Choinski. Logo depois, o tenista europeu anotou um break no sétimo game e colocou vantagem no marcador ao seu favor. Por fim, ele passeou no seu último saque e sacramentou sua vitória com números finais de 6/4.