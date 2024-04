Geovana Meyer carimba vaga olímpica na carabina 3 posições

Trajetória até a final Nas eliminatórias realizadas na última terça-feira (2), Geovana Meyer fez uma disputa acirrada pelas primeiras posições, mas acabou em 5º lugar de sua bateria com 572 pontos. Apesar disso, conseguiu se classificar para a próxima fase. Na qualificação, uma etapa antes da final, ela somou 582 pontos para fechar em 6º lugar e levar uma das últimas vagas para a decisão. Outros brasileiros Na versão masculina da prova, o Brasil contou com três representantes em ação nas fases finais desta quarta-feira. Eduardo Gonçalves foi o melhor deles. Ao passar pela qualificatória em 8º lugar e 569 pontos, ele levou a última vaga para a decisão. Nela, somou 405 pontos e fechou em 6º lugar. Leonardo Moreira e Cassio Rippel pararam antes da final e fecharam com as 11ª e 14ª posições, respectivamente.