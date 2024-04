Franca passa perrengue, mas segue buscando liderança do NBB

Pode-se dizer que o Sesi Franca foi surpreendido na noite desta quarta-feira (3). Enfrentando o Mogi pela temporada regular do NBB, os atuais campeões conquistaram uma vitória apertada. Os adversários são donos da terceira pior campanha da primeira fase e não possuem mais pretensões no campeonato. Mesmo assim, deram calor no time que briga pela liderança e perderam por 73 a 69. Em outros confrontos, o Bauru quebrou sua sequência invicta, enquanto o Corinthians se garantiu nos playoffs.

Apesar disso, o resultado manteve o Sesi Franca na perseguição ao Flamengo pela liderança da temporada regular. Tanto o Mengão quanto o Franca possuem um aproveitamento de 85,3% em 34 partidas. Contudo, os cariocas levam a melhor nos critérios de desempate. Restam apenas quatro partidas para cada time encerrar a primeira fase do campeonato.

Na partida contra o Mogi, Márcio terminou como o maior pontuador do Sesi Franca ao anotar 17 pontos. Logo depois, ficou Lucas Dias com 15 pontos anotados. David Jackson fechou com 11 pontos. Do lado do Mogi, Shamell fez 19 pontos e terminou como o cestinha do jogo.