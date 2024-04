Em Florianópolis, Orlando Luz volta a vencer Thiago Monteiro

Nas quartas de final do Challenger de Florianópolis, Orlando Luz vai encarar o argentino Camillo Ugo Carabelli. O hermano entrou via qualificatório, mas ocupa a 106ª posição da ATP, enquanto o brasileiro é o número 335. Os dois se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada. Carabelli possui o triunfo mais recente, que aconteceu em 2022. Derrotas no simples Matheus Pucinelli, número 274 do mundo, perdeu do italiano Gianluca Mager por W.O. A partida começou com o brasileiro vencendo o primeiro set por 6/4. O segundo set também foi disputado, com Gianluca abrindo uma ótima vantagem de 5/1, porém o brasileiro sentiu uma lesão e abandonou a partida. Além disso, Mateo Reyes também perdeu o confronto contra o israelense Daniel Cukierman. O brasileiro havia conquistado, ontem (2), sua melhor vitória na carreira, ao vencer o argentino Francisco Comesaña, 114º do mundo e cabeça de chave 2 do torneio. Porém, contra Cukierman a história foi diferente. Derrota por 2 a 1, com parciais de 6/2, 4/6, e 6/2. Disputa em duplas O dia do Brasil também não foi positivo nas duplas do Challenger de Florianópolis. Dos três jogos com brasileiros em quadra, o país somou apenas uma vitória. Apesar disso, tal triunfo veio no confronto entre duas duplas 100% nacionais. Paulo André Saraiva e Luis Britto bateram Gabriel Roveri e Pedro Boscardin por 6/1 e 7/6[4]. Eles jogam as quartas de final contra o argentino Gonzalo Villanueva e o australiano Adam Taylor.