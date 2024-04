Daniel Dutra, lucky loser, arranca vitória depois de 3h em Floripa

De suplente para vitória épica. Daniel Dutra Silva é 'Lucky Loser' no Challenger de Florianópolis, mas teve a vitória mais fantástica entre os brasileiros que passaram da primeira rodada. Logo após 3h14min de muita luta e entrega, virou para vencer o 'Alternate' argentino, Gonzalo Villanueva por 2 sets a 1. Além disso, a terça-feira (2) teve mais três vitórias nacionais na chave de simples e uma de duplas.

Ao traduzir 'Lucky Loser' ao pé da letra é o 'perdedor com sorte', termo que se usa para designar um tenista que fica no aguardo, caso outro desista do torneio. Assim, Daniel, que havia perdido na segunda rodada do quali para o compatriota Paulo André Saraiva, teve a sorte de entrar na chave principal do Challenger. Dessa forma, enfrentou um 'alternate', que é outro suplente, na primeira rodada do saibro catarinense.

Foi a partida que encerrou a rodada, porém se estendeu por mais tempo do que qualquer um iria imaginar. Daniel é o número 455 no ranking da ATP e já esteve em 207 há dois anos. O brasileiro encarou o argentino Gonzalo Villanueva, 434 no mesmo ranking. Pela proximidade, sobretudo, era de se esperar um jogo equilibrado. Contudo, a vitória por 4/6, 7/6(5) e 6/2 foi de tirar todo mundo do acento. Agora, Daniel terá pela frente um outro compatriota, João Reis da Silva, que já tinha passado por Pedro Sakamoto, outro brasileiro, no dia anterior.