Corinthians e São Paulo empatam na Copa do Brasil Sub-17

Assim, a definição do confronto fica totalmente aberta para o jogo de volta, em Cotia. A partida acontece na próxima quarta-feira (10), às 15h. Em caso de empate na soma dos placares, a decisão será definida nos pênaltis.

Vale lembrar que as duas equipes já foram campeãs da competição. O São Paulo venceu duas vezes, em 2013 e 2020. Enquanto isso, o Corinhtians sagrou-se campeão uma vez, em 2016. O rival de ambas equipes, o Palmeiras, é o atual campeão do torneio e maior vencedor, com quatro títulos. No entanto, a equipe alviverde não e classificou para esta edição. Próxima fase O ganhador do confronto das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 entre Corinthians e São Paulo vai encarar o vencedor do embate entre Cruzeiro e Maranhão. A partida de ida deste duelo está marcada para esta quinta-feira (4), às 19h30, no Estádio Governador João Castelo, em São Luís-MA.