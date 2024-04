Bryan Monte faz golaço e avança para as quartas da Champions

Uma semana após o empate em 27 a 27 nas oitavas de final da Champions League de handebol, o Montpellier e HC Zagreb voltaram a se enfrentar para definir a classificação. O jogo de volta aconteceu nesta quarta-feira (3) e, desta vez, o time de Bryan Monte saiu vencedor pelo placar de 29 a 23. O brasileiro anotou dois gols, com direito a um golaço de costas, e ajudou a equipe a avançar para as quartas de final.

O jogo

Apesar do placar final ter terminado com vantagem confortável para o time francês, o primeiro tempo começou com o domínio do HC Zagreb. Com a equipe croata liderando os primeiros minutos, coube a Bryan Monte iniciar a reação do Montpellier. Assim, aos 15 minutos, o brasileiro passou pela defesa adversária e finalizou de costas para o gol, marcando um golaço para colocar o time da casa na frente do placar pela primeira vez na partida.

Se o primeiro tempo manteve o equilíbrio visto no jogo de ida, o segundo tempo se mostrou diferente. O time francês aproveitou a força da torcida e dominou completamente o time visitante. Dessa forma, o placar final terminou em 29 a 23, com destaque para o esloveno Stas Skube que anotou 6 gols. Bryan Monte não teve uma partida com muito brilho, mas marcou 2 gols na partida.