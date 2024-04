Bruno Lobo se mantém no top-10 do Princesa Sofía

Após mais um dia de disputa do tradicional Troféu Princesa Sofía, na Espanha, o brasileiro Bruno Lobo conseguiu se manter nas primeiras posições na classe da formula kite. Já Martine Grael e Kahena Kunze, bicampeãs olímpicas na vela, perderam sete posições na classificação geral da 49erFX.

Depois de finalizar no top-3 na última terça-feira (2), Bruno acabou sofrendo uma leve queda de desempenho na competição. Ele abriu o dia com um quinto lugar na primeira regata e uma nona colocação na segunda. Mais tarde, o brasileiro subiu seu nível e emplacou uma sexta e uma ótima terceira posições no evento. Dessa forma, Lobo ocupa o sexto lugar geral e possui 30 pontos perdidos, 20 acima do líder italiano Riccardo Pianosi. Outro velejador do Brasil na disputa é Lucas Fonseca, que se encontra na 15ª colocação com 67 pontos.

Ambos os brasileiros retornarão para o Troféu Princesa Sofía nesta quinta-feira (4), integrando o grupo que compete nas flotilhas de ouro. No total, Bruno Lobo e Lucas disputarão mais quatro regatas, com chances de melhorarem suas posições na tabela geral. Entre as mulheres, Maria do Socorro Reis é a 19ª colocada. Ao todo, ela possui 155 pontos perdidos e teve um 17º lugar como melhor resultado do dia.