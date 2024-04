Brasil e Argentina empatam na Copa Tango de futebol de cegos

A Seleção Brasileira de futebol de cegos estreou, na tarde desta quarta-feira (3), na Copa Tango, em Buenos Aires, na Argentina. O time brasileiro jogou com um elenco sub-23 e enfrentou um selecionado "B" dos donos da casa. Assim, a partida terminou empatada em 0 a 0.

A competição reunirá ainda um time "A" e outro sub-23 dos anfitriões. Todos jogam entre si e os dois melhores colocados fazem a final, no sábado, às 11h. Por outro lado, o time adulto do Brasil segue concentrado em João Pessoa (PB) como preparação aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Dessa forma, a Copa Tango servirá de experiência para o jovem conjunto do Brasil de futebol de cegos. Por sua vez, o torneio mostrará a nova comissão técnica da Argentina, que trocou o técnico Claudio Falco, atual campeão do mundo e da Copa América. O substituto é Ariel Figueroa, que vinha dirigindo a Seleção juvenil e, com ela, conquistou a medalha de prata nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, em Bogotá, no ano passado.