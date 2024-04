Betinho alcança 6000 pontos no NBB em vitória do São Paulo

Três partidas movimentaram a terça-feira (2) no Novo Basquete Brasil (NBB). Primeiramente, o Paulistano superou o Cerrado Basquete em sua casa. Em seguida, o Flamengo manteve a liderança ao vencer o Fortaleza Basquete Cearense, no Ceará. Por fim, a grande história da noite não foi a vitória do São Paulo sobre o último na tabela, o BRB/Brasília. Mas sim, Betinho, ala do Tricolor, que anotou apenas cinco pontos. Seria pouco, se não fosse o suficiente para que o sétimo maior pontuador da história do campeonato atingisse 6000 pontos no NBB.

Então, para contar essa rodada, é preciso inverter a ordem dos jogos e falar sobre Betinho, ala de 35 anos que atuou nas 16 temporadas do NBB. Apenas seis atletas têm mais pontos do que o jogador do São Paulo. Contudo, Betinho não foi tão protagonista na partida contra o BRB/Brasília, anotou os cinco pontos que faltava para atingir 6000 pontos. Além disso, o ala pegou oito rebotes e deu sete assistências na vitória por 93 a 84.

Para o Tricolor, a vitória representou o 17º triunfo na temporada em 33 partidas, com 51,5% de aproveitamento e uma subida para o décimo lugar na tabela. O time é um dos 13 que já estão classificados para os playoffs. Por outro lado, o Brasília é o 19º e lanterna, com apenas quatro vitórias e 12,1% e é o único que não tem mais possibilidades de seguir ao mata-mata.