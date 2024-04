Takahashi e Teodoro ficam a uma vitória de furar quali em Varazdin

Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro estão muito perto de se classificarem para a chave principal do WTT Feeder Varazdin, na Croácia. Nesta terça-feira (2), a dupla estreou com vitória no torneio qualificatório da competição. Eles voltam à mesa na quarta-feira (3) para partida decisiva em busca da vaga.

Em duelo válido pela primeira rodada da fase qualificatória, Giulia e Guilherme tiveram pela frente Undram Munkhbat e Temuulen Myandal, dupla número 158 do ranking, que representou a Mongólia. A parceria brasileira, que ocupa a posição 55 da mesma lista, confirmou seu favoritismo e derrotou os rivais por 3 sets a 0 (11/5, 11/8 e 12/10).

Na rodada final do qualificatório, Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro têm pela frente a parceria do Cazaquistão formada por Sarvinoz Mirkadirova e Aidos Kenzhigulov. Como dito anteriormente, a partida está marcada para esta quarta-feira, a partir das 14h (horário de Brasília). Em caso de nova vitória, a dupla brasileira conquista a vaga no torneio principal em Varazdin.