Rafael Matos estreia com vitória no ATP 250 de Marrekech

Rafael Matos iniciou sua trajetória na busca pelo segundo título do ATP 250 de Marrakech com vitória. Jogando ao lado do colombiano Nicolás Barrientos, o brasileiro derrotou o francês Hugo Gaston e o russo Pavel Kotov por 2 sets a 0, em duplo 6/3, nesta terça-feira (02). Rafa foi campeão deste torneio há dois anos, ao lado do espanhol David Vega Hernández.

Cabeças de chave número três, Rafa e Barrientos conseguiram impor o favoritismo para saírem com a vitória diante de Gaston/Kotov. Mesmo tendo quatro duplas faltas, a dupla sul-americana venceu 88% dos pontos disputados em primeiro serviço. O brasileiro e o colombiano tiveram uma quebra em cada set e jogaram com apenas um break point contra - salvo em iguais.

Com a vitória, Rafael Matos (45º do mundo em duplas) e Nicolás Barrientos (50º) se garantiram nas quartas de final do torneio marroquino. Agora, eles enfrentarão o vencedor do duelo entre o holandês Bart Stevens e o grego Petros Tsitsipas contra o indiano Yuki Bhambri e o francês Albano Olivetti, que jogarão nesta quarta-feira (03). Portanto, os sul-americanos só voltarão à quadra quinta ou sexta-feira.