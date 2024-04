Martine Grael e Kahena Kunze iniciam Princesa Sofía no top-8

As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze iniciaram sua participação no Troféu Princesa Sofía de vela, um dos mais prestigiados da modalidade, nesta terça-feira (02), em Palma de Mallorca, na Espanha. Elas fecharam o primeiro dia na sétima colocação geral da classe 49er FX, após ficarem em segundo lugar na regata de abertura e em oitavo na segunda. Bruno Lobo, por sua vez, caiu para o terceiro lugar na Fórmula Kite.

Martine e Kahena estão competindo no grupo amarelo durante as regatas de classificação. Na primeira corrida do dia, ficaram em segundo lugar, atrás apenas das norueguesas Helene Naess/Marine Ronningen. As brasileiras acabaram em oitavo lugar na segunda regata, que também foi vencida por Naess/Ronningen, e acumularam dez pontos perdidos, aparecendo em oitavo lugar na competição. As norueguesas lideram com dois pontos perdidos.

Vale destacar que Martine e Kahena possuem três títulos do prestigiado Troféu Princesa Sofía, sendo as atuais campeãs. As brasileiras também são as atuais bicampeãs olímpicas e já estão asseguradas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, em vaga obtida após terem sido medalhistas de ouro do Pan de Santiago-2023. A dupla vem de uma quarta colocação no Campeonato Mundial da 49er FX, há menos de um mês.