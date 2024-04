Laura Pigossi despacha top-100 na 1ª rodada em Bogotá

Laura Pigossi começou o WTA 250 de Bogotá, na Colômbia, a todo vapor. A brasileira número 2 do ranking simples com 119ª colocação venceu a argentina Nadia Podoroska (67º) na primeira rodada da competição. A vitória de Pigossi foi contundente, com parciais de 6/4 e 6/1 em 1h15min de partida.

Esta foi a segunda vitória de Laura Pigossi de Podoroska no circuito. Anteriormente, as duas se enfrentaram na Polônia, e a brasileira também levou a melhor naquela oportunidade. Atualmente na 67ª posição da WTA, a tenista argentina entrou em Bogotá como a quinta melhor ranqueada do torneio.

Na segunda rodada do WTA 250 de Bogotá, Laura Pigossi tem pela frente a romena Irina Bara. Na posição 178 do ranking neste momento, Bara bateu a ucraniana Katarina Zavatska na estreia de virada, com parciais 2/6, 6/3 e 6/4. A partida está programada para esta quarta-feira (3), mas o horário ainda não foi definido.