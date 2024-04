Etapa do STU National chega a Porto Alegre em 10 dias

O equilíbrio tem marcado esta edição. A própria Sofia, com o título em Criciúma, assumiu a liderança no Park, com 74.565 pontos. Em seguida, vem Fernanda Tonissi (68.900) e Isadora Pacheco (68.000). No masculino, a disputa também é boa, com Kalani Konig em primeiro (78.900), Luiz Francisco em segundo (64.565) e Augusto Akio em terceiro (58.565). No Street, empate no feminino entre Carla Karolina e Isabelly Ávila, ambas com 90.000 pontos, enquanto Ivan Monteiro ocupa o topo entre os rapazes (90.000).

Aquecimento

Como um aquecimento para a etapa de Porto Alegre, considerada a capital brasileira do skate, uma série de ativações está agendada. Neste sábado (6), está agendada a inauguração da reforma do IAPI, considerado ainda hoje uma das principais áreas públicas de skate do Brasil. Logo depois, o domingo (7) vai contar com um desafio de linhas na Praça da Matriz. Na segunda-feira (8), alguns skatistas e uma turma do STU, formada por Guilherme Abe, Pipa Souza e Vítor André, darão um rolê pela cidade passando por picos tradicionais.