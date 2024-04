Corinthians leva a melhor, fora de casa, contra o Ituano, na LBF

Na noite desta terça-feira (2), aconteceu um jogo isolado da Liga de Basquete Feminino (LBF). Assim, em uma briga direta em termos de pontuação, o Corinthians bateu o Ituano jogando fora de seus domínios. O time da capital paulista conquistou sua quinta vitória na história da competição, já que é seu ano de estreia, por 86 a 81. Além disso, passou o rival na tabela.

No ginásio Prudente de Moraes, em Itu, o Corinthians arrancou a vitória no quarto derradeiro. Estava perdendo na maior parte do tempo dos outros três quartos, após ter 13 pontos de desvantagem. Curiosamente, o Timão saiu atrás no marcador, deu tempo de liderar ainda no primeiro quarto, antes de uma arrancada do Ituano. Dessa forma, a equipe da casa largou com 27 a 16 ao final do primeiro período.

Em seguida, o Ituano abriu sua maior margem na partida, antes de ceder o empate no segundo quarto. Mesmo assim, mostrou forças para terminar em vantagem, ainda que o Corinthians tenha feito 27 a 22. Em mais um quarto de oscilações para os dois lados, o Timão descontou mais um quatro pontos da diferença, com 22 a 18 no terceiro período.