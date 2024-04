Com mais dois ouros, Brasil fecha GP da Turquia com 8 medalhas

Bicampeã mundial e atual campeã paralímpica na categoria até 70 kg para atletas J2 (baixa visão), Alana Maldonado ganhou a medalha de prata, repetindo o feito do Grand Prix de Heidelberg. A etapa alemã marcou seu retorno às competições depois de quase um ano sem lutar por conta de uma lesão no joelho.

"Ainda não é o resultado esperado, mas estou feliz em ver uma evolução comparando com a primeira competição. Sigo firme no trabalho, o objetivo maior é lá na frente. Estamos trabalhando duro para corrigir os erros e voltar a ganhar ritmo de competição", destacou a judoca. Em uma chave com três atletas, ela venceu a japonesa Kazusa Ogawa, mas caiu novamente para a chinesa Yue Wang, sua algoz na Alemanha.

Medalhas dos já classificados

As outras medalhas brasileiras do dia vieram com atletas já garantidos nos Jogos Paralímpicos. Brenda Freitas perdeu a estreia para a argentina Nadia Boggiano, oitava do mundo. Porém, ganhou seus três combates da repescagem para ficar com o bronze.

Rebeca Silva foi superada na semifinal para a cazaque Zarina Raifova, mas derrotou a compatriota dela, Aidana Gazizkyzy, no combate valendo o pódio. Líder do ranking entre as pesos-pesadas J2 (baixa visão).

Nesta terça-feira, ainda lutaram no Grand Prix de Antalya de judô paralímpico Larissa Silva (57 kg J1), Marcelo Casanova (90 kg J2) e Sérgio Fernandes Junior (+90 kg J2). Contudo, eles não conseguiram pegar colocação no pódio.