Brasileiros avançam na carabina do Campeonato das Américas

O Brasil vai contar com quatro representantes na fase final da carabina 3 posições do Campeonato das Américas de Rifle e Pistola. A competição que dá uma vaga olímpica por prova começou nesta terça-feira em Buenos Aires, na Argentina. No masculino, Cassio Rippel, Leonardo Moreira e Eduardo Gonçalves se classificaram. No feminino, o país terá Geovana Meyer.

Uma das principais esperanças de medalha e vaga olímpica na competição, Geovana Meyer fechou as eliminatórias com a quinta melhor performance. Os 572 pontos, de 600 possíveis, marcados por ela foram o suficiente para lhe colocar na próxima fase. Simone Koch também esteve na prova, mas fechou em 11º lugar de sua bateria com 547-600p e não avançou.

Na versão masculina da prova, o Brasil avançou com três atletas. Cassio Rippel (5º lugar com 577-600p), Leonardo Moreira (4º lugar com 582-600p) e Eduardo Gonçalves (9º lugar com 575-600p) entram em ação novamente na quarta-feira para as fases finais em busca de medalhas e da vaga olímpica.