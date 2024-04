Vinicius Howe fecha prova na Bélgica próximo ao Top 20 na geral

A segunda-feira (1º) é dia de pedalar e não é de mentira! Pelo menos para Vinicius Howe foi dia de competição à vera. Assim, o brasileiro finalizou a 45ª edição da Ster van Zuid-Limburg, prova de quatro dias de ciclismo de estrada júnior na Bélgica. Dessa forma, o ciclista, que correu pela equipe Java Start Junior Team, terminou a etapa final em 46º. Contudo, na soma dos tempos, terminou em 22º lugar, um resultado expressivo para quem ainda vai completar 18 anos e vem do mountain bike.

A quarta etapa da prova belga teve 120 km em terreno plano entre Veldwezelt e Mopertingen em formato de circuito. Apesar de ter características planas, havia quatro pequenos morros em extensão, mas de inclinação elevada e alta exigência para as pernas. Então, quem está acostumado, como Vinicius, a superar obstáculos na terra batida do mountain bike, não teve problemas nesses morros.

Vinicius chegou no pelotão que terminou a etapa há 1min27s do vencedor, Cedric Keppens (AVIA - Rudyco Cycling Team). O belga completou em 2h47min45s, seis segundos à frente do seu compatriota Seppe Geerinck (Crabbé-Dstny U19). O dinamarquês Anton Louw Larsen (Uno-X - Carl Ras Roskilde Junior) foi o terceiro, 13 segundos depois de Cedric.