Troféu Adhemar Ferreira da Silva reunirá 870 atletas em Bragança

Um número representativo de atletas irão participar do Troféu Adhemar Ferreira da Silva de Atletismo 2024. Entre federados e universitários, a competição da categoria E da World Athletics (Federação Internacional) deve receber ao menos 870 participantes. O evento está marcado para acontecer entre esta sexta-feira (5) e o domingo (7), na cidade de Bragança Paulista.

Dentre os federados, 745 representarão 87 clubes, de 16 Estados e do Distrito Federal. Muitos ainda estão em busca de índices e de pontos para a corrida para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Enquanto isso, as associações atléticas contam com 125 representantes, de 18 entidades universitárias. O Praia Clube será representado por 53 participantes. Em seguida, vem o Pinheiros com 43 e depois a Orcampi com 36. A prova dos 100m do decatlo vai abrir a competição na sexta-feira, enquanto o encerramento acontece no domingo, com a disputa da final por tempo do revezamento 4x400m masculino.