Thiago Monteiro estreia com vitória no Challenger de Floripa

No primeiro dia da chave principal do Challenger de Florianópolis, o Brasil já garantiu dois na segunda rodada do torneio. Nesta segunda-feira (1º), Thiago Monteiro confirmou o favoritismo de melhor ranqueado contra o russo Bogdan Bobrov. Já João Lucas Reis superou Pedro Sakamoto em duelo brasileiro. Além disso, o país ainda contou com mais três tenistas furando o qualifying.

Após quase um mês da sua última vitória, Monteiro fez uma partida consistente contra Bobrov. Ele se defendeu bem do bom saque do russo, que marcou 8 aces no jogo contra nenhum do brasileiro, e teve bom aproveitamento nos breaks points. Ele converteu três de cinco chances de quebra para fechar a partida em 6/2 e 6/4.

A última vitória de Monteiro no circuito havia acontecido no último dia nove de março. Na ocasião, ele bateu Pedro Sakamoto nas quartas do Challenger de Santa Cruz, na Bolívia. De lá para cá, acumulou derrotas na semifinal da mesma competição, no quali de Miami e na estreia em São Leopoldo.